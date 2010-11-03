В ЕЦ объяснили, почему не подписались под инициативой Тимошенко

Партия “Единый Центр” пока не приняла никакого решения относительно оценки хода и результатов местных выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Согласно сообщению, “Единый Центр” не подписывал заявление ряда партий о признании недемократическими выборов в местные органы власти. Подпись под воззванием народного депутата, члена “Единого Центра” Михаила ПОЛЯНЧИЧА засвидетельствовала его личное отношение к этому вопросу.

В пресс-службе напомнили, что согласно уставным положениям “Единого Центра” подписывать все политические документы от имени партии может исключительно председатель Коллегии лидеров партии по поручению коллегии. До декабря эти функции выполняет Игорь ПОПОВ.

“На сегодняшний день руководящие органы “Единого Центра” не принимали никаких решений относительно оценки хода и результатов прошедшей избирательной кампании. Соответственно, не подписывались и никакие заявления на этот счет”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в то же время это не означает, что “Единый Центр” признает местные выборы демократическими, честными и открытыми. От имени партии международным организациям и посольствам ведущих стран мира были направлены официальные письма с анализом многочисленных фактов нарушений законодательства со стороны органов власти, применения административного ресурса и нарушения принципа равенства участников выборов.

Пресс-служба сообщила, что сейчас “Единый Центр” обобщает имеющуюся информацию о ходе избирательной кампании и обнародует свою позицию. При этом партия будет опираться на собственные заключения, а не оценки других политических сил, которые руководствуются своими конъюнктурными интересами.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября оппозиционные партии выступили с совместным заявлением о том, что местные выборы, которые состоялись в Украине 31 октября, не были демократическими и свободными, они не отвечают общепринятым европейским стандартам, во многих регионах страны их результаты искажены. Под текстом заявления подписались представители партий “Батькивщина”, “Реформы и порядок”, Народного Руха Украины, “Народной самообороны”, Партии защитников Отечества, “Украинской платформы”.

Сегодня на брифинге в парламенте первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН сообщил, что это заявление подписали уже 10 политических партий, среди которых назвал “Единый Центр”.