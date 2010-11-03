НДИ констатирует ухудшение условий проведения выборов в Украине

Национальный демократический институт констатирует ухудшение условий проведения выборов в Украине и призывает принять немедленные меры для их улучшения.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении НДИ.

Условия, в которых 31 октября проходили местные выборы в Украине, ухудшились по сравнению с ситуацией на выборах Президента в начале этого года, замечают в НДИ.

В заявлении отмечается, что институт разделяет обеспокоенность достойных, по их мнению, доверия наблюдателей из Гражданской сети “Опора”, которые замечали, что местные выборы прошли в атмосфере общественного недоверия. В НДИ напоминают, что “Опора” в своих отчетах о долгосрочном наблюдении обращала внимание на проблемы на законодательном и политическом уровнях, в частности, вмешательство со стороны государственных органов, что негативно влияет на доверие общественности к избирательному процессу в Украине. “Опора” также отмечала, что, по сравнению с выборами Президента, наблюдаются определенные улучшения относительно списков избирателей.

НДИ также отмечает, что новый закон о выборах в местные органы самоуправления привел к недоразумениям и содержал значительные недостатки. НДИ утверждает, что некоторые изменения к лучшему были внесены в августе в ответ на обеспокоенность украинского и международного сообщества, но серьезные проблемы, связанные с временными рамками и содержанием документа, что наряду с сокращенным периодом предвыборной кампании способствуют недоразумениям, остались.

Так, по мнению экспертов института, закон привел к непропорциональному формированию избирательных комиссий, в которых правящая коалиция получила значительное преимущество в представительстве и большинство руководящих должностей, что порождает сомнения в способности комиссий беспристрастно контролировать избирательный процесс.

Также в НДИ отмечают присутствие на этих выборах вмешательства власти в избирательный процесс. Они замечают, что “Опора” и другие наблюдатели сообщали о случаях, когда правоохранительные органы и Служба безопасности Украины оказывали давление на кандидатов и наблюдателей с тем, чтобы первые не баллотировались, а вторые не проводили наблюдения; избирательные комиссии препятствовали или снимали с регистрации кандидатов или на сомнительных основаниях отказывали в аккредитации общественным наблюдателям, которые имели право осуществлять наблюдение; избирателей запугивали или им предлагали взятку. Кроме того, почти нет примеров того, что представители органов власти провели строгое расследование жалоб относительно таких нарушений, сообщает НДИ, подчеркивая – такое положение может подорвать доверие избирателей к тому, что их политические права будут уважаться.

“Эти выборы рассматривались как испытание обязательств нового правительства внедрять демократические реформы”, - подчеркивают в НДИ и напоминают, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ неоднократно отмечал, что выборы будут демократическими, злоупотребления государственными ресурсами или нарушения закона не будут допускаться, а государственная власть будет нести ответственность за справедливость и прозрачность избирательного процесса. “Такие благородные цели, хоть и не были реализованы во время проведения местных выборов, все же являются основой улучшения ситуации в будущем”, - подчеркивает Национальный демократический институт.

Кроме того, представители правительства и правящей партии выразили заинтересованность в пересмотре законов Украины о выборах и введении единого избирательного кодекса.

В связи с этим НДИ настойчиво рекомендует: изменения к избирательному законодательству должны обеспечить сбалансированное распределение мест, в том числе руководящих должностей, в комиссиях всех уровней среди представителей политических партий, и установить временной срок достаточный для подготовки к выборам должностными лицами и наблюдателями, проведения предвыборной кампании кандидатами, получения надлежащей информации избирателями. Изменения следует применить ко всему избирательному процессу, который должен обеспечивать равное участие и права всех политических сил, быть прозрачным и нацеленным на формирование общественного доверия к избирательной системе Украины. Избирательный процесс является успешным только в случае, если он позволяет конструктивное участие в нем всех политических партий и общественных организаций.

Также в НДИ отмечают, что все будущие выборы должны проводиться в соответствии с заявлениями Президента Украины, в которых он призывает строго придерживаться всех аспектов избирательного законодательства и демократических норм. Государственные служащие должны воздерживаться от вмешательства в избирательный процесс, влияния на органы судопроизводства, применения административного давления. Кандидатам необходимо предоставить равные права относительно формирования бюллетеней и проведения избирательной агитации без вмешательства. Лица, которые несут ответственность за нарушение избирательного законодательства или ограничение прав избирателей, должны преследоваться по закону в полной мере. Следует разработать механизм отслеживания исков и решений по ним.

*** В период с 28 октября по 2 ноября НДИ принимал участие в работе смешанной экспертной миссии по оценке выборов в органы местного самоуправления, которые состоялись 31 октября. В ближайшие недели миссия обнародует свои заключения.

Частью оценки избирательного процесса в Украине, которую проводит НИИ, является анализ законодательной базы, подготовленный совместно с Международным республиканским институтом, а также оценивание предвыборной ситуации, которое было проведено совместно с Международным фондом избирательных систем. Эта работа была проведена при поддержке Агентства по международному развитию США.

Национальный демократический институт является неприбыльной, внепартийной организацией, которая работает ради поддержки и укрепления демократических институтов в мире через участие граждан, открытость и прозрачность власти.