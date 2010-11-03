В Харькове пересчитывают голоса в прямом эфире

В помещении Харьковского национального университета радиоэлектроники в прямом эфире начался параллельный подсчет голосов избирателей на выборах мэра Харькова, инициированный Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, при параллельном подсчете присутствуют представитель интересов кандидата на должность Харьковского городского председателя от Партии регионов Геннадия КЕРНЕСА, первый заместитель председателя Харьковской городской организации ПР Александр КРИВЦОВ, кандидат на должность Харьковского городского председателя от партии «УДАР» Виталия КЛИЧКО Юрий ОРЕЛ, председатель Харьковской областной организации партии «Фронт Змин» Александр ДАВТЯН, кандидат на должность Харьковского городского председателя от партии «Сильная Украина» Евгений ГУТКОВ, кандидат на должность Харьковского городского председателя от Народной партии Станислав КОСИНОВ.

Девять операторов - работники университета - набирают данные всех 597 протоколов участковых избирательных комиссий с “мокрыми” печатями в единую базу данных. В режиме он-лайн результаты параллельного подсчета отображаются на одном компьютере.

А.КРИВЦОВ отметил, что для предотвращения обвинений в адрес Партии регионов в умышленной порче техники была избрана «нейтральная территория, уважаемое учебное заведение».

Все присутствующие кандидаты на должность Харьковского городского председателя согласились с результатами подсчета голосов, объявленными вчера председателем Харьковской облгосадминистрации Михаилом ДОБКИНЫМ.

«Нам оскорбительно слышать, что Харьков – это город, в котором царит произвол. И очень оскорбительно, что люди, которые не умеют достойно проигрывать, занимаются такими вещами», - сказал С.КОСИНОВ, комментируя обвинения в адрес Партии регионов в неадекватном подсчете голосов.

Параллельный подсчет голосов транслируется в прямом эфире Харьковского областного телевидения.

Как сообщал УНИАН, «Батькивщина» 2 ноября заявила, что в Харькове власть приступила “к финальной стадии фальсификации выборов Харьковского городского председателя в интересах КЕРНЕСА”.

Как отмечают авторы заявления, лидер Харьковской областной организации «Батькивщины» Арсен АВАКОВ выиграл выборы согласно данным нескольких экзит-полов и параллельного подсчета голосов. Однако, подчеркнули в “Батькивщине”, это не помешало губернатору Харьковской области М.ДОБКИНУ незаконно взять на себя функцию территориальной избирательной комиссии и так же незаконно объявить победителем Геннадия КЕРНЕСА.