Назначенца Януковича оперативно провели через первый этап в ВР

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту дать согласие на назначение Виктора ПШОНКИ на должность генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания комитета.

В частности, за принятие такого решения проголосовали 9 членов комитета ВР, присутствующие на заседании.

Во время рассмотрения соответствующего представления Президента председатель комитета Виктор ШВЕЦ заметил, что Генеральная прокуратура является тем органом, который должен придерживаться законодательства Украины в своей деятельности.

«Чем меньше будет политики в деятельности этого органа, тем больше будут защищены граждане. Главным заданием генерального прокурора и Генпрокуратуры является равноотдаленность от этих политических течений», - сказал В.ШВЕЦ.

После принятия решения кандидат на должность генерального прокурора В.ПШОНКА поблагодарил комитет за принятое решение. Он заверил, что Генеральная прокуратура Украины и в дальнейшем будет защищать экономические интересы страны и соблюдать конституционные права граждан.

В интервью журналистам В.ПШОНКА заметил, что готов перед своим назначением встретиться с представителями всех фракций. «Если будут такие инициативы, я готов встретиться», - сказал В.ПШОНКА.

Верховная Рада Украины завтра рассмотрит вопрос назначения Виктора ПШОНКИ на должность генерального прокурора.

Об этом журналистам сообщил заведующий секретариата Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Ярослав ВАСИЛЬКЕВИЧ.

По его словам, сегодняшнее решение комитета оформлено и передано в Верховную Раду для его тиражирования и раздачи народным депутатам.