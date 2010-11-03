Избиркомы назвали избранных мэров Евпатории и Керчи

Мэром Евпатории избран Андрей ДАНИЛЕНКО, который руководит городом 20 лет, мэром Керчи - Олег ОСАДЧИЙ, руководящий городом 12 лет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили по телефону в евпаторийской и керченской избирательных комиссиях.

54-летнего А.ДАНИЛЕНКО и 59-летнего О.ОСАДЧЕГО выдвинула на выборы Партия регионов.

Кроме А.ДАНИЛЕНКО за должность мэра Евпатории боролись пятеро кандидатов, помимо О.ОСАДЧЕГО претендовал на пост городского головы Керчи один кандидат.