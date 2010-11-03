Избиркомы назвали избранных мэров Евпатории и Керчи
15:58, 03 ноября 2010Политика
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Оба - регионалы
Мэром Евпатории избран Андрей ДАНИЛЕНКО, который руководит городом 20 лет, мэром Керчи - Олег ОСАДЧИЙ, руководящий городом 12 лет.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили по телефону в евпаторийской и керченской избирательных комиссиях.
54-летнего А.ДАНИЛЕНКО и 59-летнего О.ОСАДЧЕГО выдвинула на выборы Партия регионов.
Кроме А.ДАНИЛЕНКО за должность мэра Евпатории боролись пятеро кандидатов, помимо О.ОСАДЧЕГО претендовал на пост городского головы Керчи один кандидат.
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