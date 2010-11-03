В подтверждение своей победы Кернес обещает показать протоколы

Кандидат от Партии регионов на выборах мэра Харькова Геннадий КЕРНЕС обвиняет оппонентов в эскалации ситуации вокруг выборов.

Об этом Г.КЕРНЕС сказал в комментарии УНИАН.

«Сейчас идет эскалация и формируется общественное мнение со стороны «Батькивщины», что здесь происходят разного рода события, связанные с фальсификацией или с тем, что у АВАКОВА (кандидата от партии «Батькивщина» Арсена АВАКОВА - УНИАН) отбирают победу»,- сказал он.

Г.КЕРНЕС отметил, что, по имеющейся у него информации, городская избирательная комиссия посчитала на 13.00 сегодняшнего дня 86,27% голосов: за Г.КЕРНЕСА отдали голоса 30,38% избирателей, за А.АВАКОВА - 29,08%.

При этом Г.КЕРНЕС отметил, что решение о том, кто победил на выборах, может принять только городская избирательная комиссия, а не «личные убеждения АВАКОВА или его так называемые экзит-полы, которые приводятся как окончательное решение».

Г.КЕРНЕС напомнил, что вчера председатель Харьковской облгосадминистрации, руководитель областной организации Партии регионов Михаил ДОБКИН сделал заявление, что «в нашем распоряжении находятся все протоколы с 597 избирательных участков, которые скреплены «мокрой печатью» и подписаны всеми членами комиссии». По его словам, это более 10 тысяч членов избирательных комиссий, которые представляют разные партии, в частности, оппозиционные.

«Наш оппонент АВАКОВ четко понимает, что он проигрывает, а необходимо выйти красиво из этой ситуации, поэтому он начинает нагнетать эскалацию. Все это приводит к тому, что сегодня формируется общественное мнение и это уже не демократия, это уже анархия, то есть однобокая ситуация», - сказал Г.КЕРНЕС.

Он сообщил, что сегодня готов предоставить возможность при участии СМИ провести подсчет голосов по 9 районам Харькова на основании имеющихся в распоряжении областной организации Партии регионов копий протоколов с «мокрыми печатями».

«Мы представим на обозрение, что это оригинальные документы, и пусть тогда независимое мнение покажет, что параллельный подсчет голосов выдал такие-то результаты, и сравнит их с теми результатами, которые показал АВАКОВ у себя в офисе и выложил информацию на сайты», - сказал Г.КЕРНЕС.

Он считает, что сегодня необходимо консолидировать усилия для того, чтобы «мы могли быстрее работать новым составом совета».

«Те события, которые сегодня происходят, оттягивают время, а это неправильно. Я сегодня обратился к участникам выборов в местные советы и призвал их прекратить информационную войну», - добавил Г.КЕРНЕС.