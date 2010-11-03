Под заявлением оппозиции стоят подписи уже 10 партий

Совместное заявление оппозиционных политических партий по поводу недемократичности местных выборов подписали уже 10 политических партий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом на брифинге в парламенте сообщил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, на сегодняшний день заявление поддержали партии «Батьківщина», «Реформы и порядок», Народный рух Украины, партия «Народная самооборона», Партия защитников Отечества, партии «Украинская платформа», «Единый Центр», «За Украину!», «Гражданская позиция» и «Собор».

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 ноября, оппозиционные партии подписали совместное заявление, в котором отмечается, что местные выборы, прошедшие в Украине 31 октября, не были демократичными и свободными, они не отвечают общепринятым европейским стандартам, их результаты сознательно и системно искажаются.