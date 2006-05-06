Луценко считает, что УБОП должен бороться с мафией

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что задачей Управления по борьбе с организованной преступностью должна стать борьба со сращением криминалитета и власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве по случаю празднования 15-й годовщины создания в Украине специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью. «Это элитное подразделение МВД, которое своевременно создано, достаточно сильно законодательно обеспечено», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что

на сегодня УБОП «должно найти новое место в рядах (МВД – УНИАН)». Задачей УБОП министр считает не столько борьбу с организованными преступными группировками «как небольшими организациями», сколько функционирование как «антимафиозного подразделения», которое должно бороться «с мафией, то есть со сращением криминалитета и власти”. “Это явный предмет УБОП», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО. В связи с этим он сообщил, что на сегодняшний день МВД подготовлено полтора десятка законопроектов, которые внесены на рассмотрение в Верховную Раду. Среди них, уточнил министр, изменения в закон о борьбе с организованными преступными группировками. «Мы хотим четче определить место уголовного розыска… Мы хотим уточнить функции и задачи УБОП, сделать его более централизованным – оторвать максимальную силу в центр, чтобы они (сотрудники подразделения – УНИАН) не были связаны с местным криминалитетом и коррупцией,

и могли объективно и непредвзято наносить неожиданные удары», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, но при этом отметил, что для таких действий УБОП законодательный орган должен принять соответствующие законодательные изменения. «Мы рассчитываем на сотрудничество», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.