Тарасюк поздравил с Днем Победы ветеранов войны-дипломатов

19:58, 06 мая 2006
Политика
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Министр вручил грамоты и ценные подарки

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, которые посвятили свою профессиональную жизнь дипломатической службе.

Как сообщает пресс-служба МИД, министр поблагодарил присутствовавших на церемонии ветеранов за их неоценимый вклад в развитие дипломатических отношений Украины со многими странами мира. По случаю праздника Дня Победы Б.ТАРАСЮК вручил ветеранам почетные грамоты и

ценные подарки МИД Украины.

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