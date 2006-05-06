Тарасюк поздравил с Днем Победы ветеранов войны-дипломатов
19:58, 06 мая 2006Политика
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Министр вручил грамоты и ценные подарки
Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, которые посвятили свою профессиональную жизнь дипломатической службе.
Как сообщает пресс-служба МИД, министр поблагодарил присутствовавших на церемонии ветеранов за их неоценимый вклад в развитие дипломатических отношений Украины со многими странами мира. По случаю праздника Дня Победы Б.ТАРАСЮК вручил ветеранам почетные грамоты и
ценные подарки МИД Украины.
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