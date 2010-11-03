Российские эксперты: до выборов Янукович не мог пойти навстречу Путину

Перед украинской властью теперь, после завершения местных выборов, должен стать вопрос о создании совместного предприятия между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом».

Как передает кореспондент УНИАН, к такому мнению пришли во время видеомоста Киев-Москва директор Международного института политической экспертизы (Москва) Евгений МИНЧЕНКО и президент Фонда национальной энергетической безопасности (Москва) Константин СИМОНОВ.

«Я думаю, что в ближайшее время Партия регионов должна будет внести и принять закон о возможности приватизации ГТС Украины», - сказал Е.МИНЧЕНКО. Он пояснил свою позицию тем, что в противном случае непонятно, как возможно создание СП «Нафтогаза» и «Газпрома».

Также эксперт считает, что Партия регионов понимает, что газотранспортный консорциум невозможен без внесения изменений в законодательство Украины. Кроме того, он выразил мнение, что необходимость принятия подобного закона может привести к досрочным парламентским выборам в Украине. По мнению Е.МИНЧЕНКО, таким образом Украина попытается доказать России, что «Южный поток» не нужен, так как в Украине стабильная власть и «все под контролем».

В свою очередь К.СИМОНОВ выразил мнение, что во время недавнего визита главы правительства России Владимира ПУТИНА в Украину ожидалось подписание соглашения о создании СП, однако этого не произошло в связи с позицией украинской стороны. «За несколько дней до выборов разве позволил бы ЯНУКОВИЧ подписать такое соглашение, чтобы потом все три дня объяснять, почему он, по мнению значительной части электората, продал родину и лишил Украину будущего», - сказал К.СИМОНОВ.

По его мнению, в этом проявляется неуверенность в себе украинской власти - «будет ли она находиться на этом месте достаточно долго». «Я надеюсь, что сейчас Украина пережила определенный этап избирательной лихорадки, и в принципе все закончилось благополучно. И теперь можно приступить от анализа итогов выборов непосредственно к подписанию газовых соглашений», - подчеркнул К.СИМОНОВ.