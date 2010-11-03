Кандидат "Третьей силы" о тотальных фальсификациях в Ивано-Франковске

Кандидат на должность городского головы Ивано-Франковска от «Третьей силы» Юрий СОЛОВЕЙ заявляет о тотальных фальсификациях на выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского областного объединения граждан «Общественный форум Ивано-Франковска», председателем которого является Ю.СОЛОВЕЙ. Согласно предоставленной информации, здесь считают, что выборы городского головы Ивано-Франковская - «тотальная фальсификация со стороны городской власти».

«Объективные результаты выборов, которые подтверждаются проведенными экзит-полами свидетельствуют о победе на выборах городского головы Ю.СОЛОВЬЯ с отрывом в 4-5%, - сообщили в пресс-службе. - Исказить настоящие результаты удалось лишь благодаря массовым подлогам на участках».

По мнению сторонников кандидата, «в день голосования на участках Ивано-Франковска проходили массовые «карусели», благодаря чему выборы были сфальсифицированы». «На каждый участок на протяжении дня заходили молодые лица, которые получали бюллетени за других людей (как правило, отсутствующих в Украине), - говорится в сообщении пресс-службы. - Несколько таких групп системно действовали в каждом избирательном округе города. Таким образом, фальсификаторы вбросить в урны от 3 до 5 тысяч «левых» бюллетеней. Отдельных участников фальсификации удалось задержать. На нескольких участках были составлены соответствующие акты о нарушении избирательного законодательства».

Ю.СОЛОВЕЙ убежден, что фальсификация выборов – это работа его главного оппонента. Пресс-служба сообщает, что Ю.СОЛОВЕЙ готовит на этот счет «судебные жалобы». «На выборах 31 октября большинство людей проголосовало за народного кандидата, - отметил пресс-конференцию Ю.СОЛОВЕЙ. – Ведь люди оценивают нашу работу не по политическим обещаниям, а по нашим поступкам. Мы будем бороться за каждый голос и отстоим волеизъявление наших граждан через суд».

Справка УНИАН. На должность городского головы Ивано-Франковска баллотировалось 19 кандидатов. По предварительным данным, лидирует действующий мэр Виктор АНУШКЕВИЧУС, представитель Украинской народной партии. При обработке 73% протоколов с избирательных участков за В.АНУШКЕВИЧУСА проголосовало 27,44% избирателей, за Ю.СОЛОВЬЯ, который второй по результату, проголосовало 22,5% избирателей.

В городе Ивано-Франковску были образованы 105 избирательных участков: 88 - обычных и 17 специальных. В список избирателей были внесены 179 489 человек, из которых приняли участие в голосовании 88 146 избирателей, или 49,2%.