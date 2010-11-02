Янукович - министрам: никто никого палкой бить не будет по голове

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров до 8 ноября утвердить перечень национальных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Киеве.

«Наша главная цель - начать практическую деятельность по выполнению наших принятых решений. Работа, проведенная раньше, требует дальнейшего движения вперед. По тем четырем проектам, по которым я подписал указ... по каждому из этих направлений правительству поручено до 8 ноября утвердить перечень национальных проектов, которые обсуждались в августе-сентябре на заседании Комитета по экономическим реформам», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что лично проконтролирует процесс утверждения перечня проектов.

«Мы все время находимся в контакте с правительством… Никто никого, как говорится, палкой бить не будет по голове. Все сознательно делают эту работу. Есть у кого-то сомнения? Нет, я вижу улыбки. Вы довольны и счастливы, что делаете эту работу, так или нет?», - сказал Президент, обращаясь к министрам, присутствующим в зале.

При этом В.ЯНУКОВИЧ в шутку отметил, что недовольным может быть лишь министр финансов, потому что необходимо будет выделять средства для реализации проектов.

«Государство обязательно будет принимать участие в реализации этих проектов, а в какой части, мы посмотрим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что реализация проектов должна проходить без излишней спешки.

«Нужно двигаться с максимальной скоростью. Мы это хорошо понимаем. И оптимальная скорость будет всегда в любых наших действиях. Мы должны двигаться уверено, но на своем пути стараться сберечь то, что построено. Там, где нужно сделать замену тех или иных подходов или принципов, мы это также будем делать спокойно и уверено», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.