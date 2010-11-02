Бродский предлагает приравнять стукачей к кладоискателям

Председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ предлагает ввести вознаграждение для тех, кто предоставляет информацию о контрабанде, в размере 25% от ее стоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания общественной коллегии комитета.

«Тому, кто указал на контрабанду, выплачивается вознаграждение. Ну, скажем, есть у нас такое понимание, как клад: нашел клад - и получаешь 25%. Давайте предложим правительству такую норму ввести: указал на контрабанду – 25% от стоимости товаров. Источник – стоимость груза», - сказал М.БРОДСКИЙ.

По словам заместителя председателя Государственной таможенной службы Сергея СЕМКИ, практика вознаграждения за особые заслуги во время выявления фактов контрабанды существует в странах Европейского Союза и США, а размер вознаграждения зависит в том числе и от объемов контрабанды. «Это нормальный естественный стимул для выполнения таких функций…», - отметил он.