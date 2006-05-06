Борьбу с птичьим гриппом будет координировать совет при Президенте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО образовал Координационный совет по вопросам противодействия высокопатогенному гриппу птицы и предотвращения пандемии гриппа.

Сегодня был подписан указ Президента „О Положении о Координационном совете по

вопросам противодействия высокопатогенному гриппу птицы и предотвращения пандемии гриппу”, текст которого размещен на официальном сайте главы государства. В соответствии с указом, Коордсовет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины.

Его основными задачами являются: разработка и внесение предложений относительно определения приоритетов и механизмов реализации государственной политики в сфере предотвращения заноса и распространения высокопатогенного гриппа птицы на территории Украины, пандемии гриппа; обеспечения скоординированных действий органов исполнительной власти, органов местного

самоуправления, учреждений и организаций по противодействию заносу и распространению высокопатогенного гриппа птицы на территории Украины и предотвращению пандемии гриппа; привлечение средств международных донорских организаций для осуществления мероприятий по предотвращению заноса и распространения высокопатогенного гриппа птицы на территории Украины, пандемии гриппа; прогнозирование возможных экономических и социальных последствий заноса на территорию Украины высокопатогенного гриппа птицы и пандемии гриппа, определения регионов, где существует наибольшая опасность заноса и распространения высокопатогенного гриппа птицы; изучение и содействие внедрению лучшего отечественного и международного опыта предотвращения заноса и распространения высокопатогенного гриппа птицы, пандемии гриппа.

Координационный совет в процессе выполнения возложенных на него задач взаимодействует в установленном порядке с Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Кабинете Министров Украины, Государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссией при Кабинете Министров Украины, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется Министерством Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.Координационный совет образуется в составе председателя, заместителя

председателя, секретаря и других членов Координационного совета.В состав Коордсовета входят должностные лица Министерства аграрной политики, Министерства внутренних дел, Министерства экономики, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, Министерства охраны окружающей природной среды, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Министерства финансов, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственного департамента ветеринарной медицины, Украинской академии аграрных наук и других государственных органов и научных организаций.Председателем Коордсовета по должности является министр по вопросам чрезвычайных ситуаций. Он имеет заместителя, которым по должности является первый заместитель министра здравоохранения, главный государственный анитарный врач Украины.Персональный состав Координационного совета по представлению ее председателя утверждает Президент Украины.Председатель Координационного совета осуществляет руководство деятельностью Коордсовета, регулярно информирует Президента Украины о его работе.