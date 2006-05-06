Кабмин получил задание подготовиться к 28 июня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и отмечанию 10-й годовщины Конституции Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе Президента Украины, размещенном на его сайте.

Правительству поручено образовать в двухнедельный срок во главе с премьер-министром Украины Организационный комитет по подготовке и отмечанию 10-й годовщины Конституции Украины и утвердить его персональный состав. В Киеве и Севастополе, областных и районных центрах, других населенных пунктах должны состояться торжества по случаю праздника при участии представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, международных, общественных организаций, политических партий, деятелей науки и культуры. Запланировано также проведение в Киеве научной конференции, посвященной истории и развитию конституционного процесса в Украине, с последующим изданием ее материалов, а также тематических конференций, круглых столов, научных чтений в других населенных пунктах Украины; завершение в 2006 году сооружения

в городах Киеве и Батурине памятников гетману Пилипу Орлику; чеканка и ввод в обращение в установленном порядке юбилейной монеты, посвященной 10-й годовщине Конституции Украины; выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 10-й годовщине Конституции Украины, и осуществление спецпогашения почтовой марки. Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено утвердить соответствующие планы мероприятий по подготовке и отмечанию 10-й годовщины Конституции Украины в регионах и обеспечить их выполнение, предусмотрев, в частности, наименование или переименование в установленном порядке улиц,

проспектов, площадей в честь 10-й годовщины Конституции Украины. Как известно, День Конституции в Украине отмечается 28 июня.