Медведев дал Добкину орден

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о награждении орденами Дружбы шестерых граждан Украины, в том числе председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила ДОБКИНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, награды присвоены «за большой вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной».

Согласно указу, орденами также награждены начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, заведующая библиотеки ассоциации «Русский культурный центр» в Симферополе Татьяна ИВАНЧЕНКО, председатель Овидиопольского районного совета Одесской области Владимир ЛЕВЧУК, главный редактор тернопольского филиала издательства «Ранок» Сергей ТКАЧЕВ и помощник-консультант народного депутата Украины Александр КАЛЫНЮК.