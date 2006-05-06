Россия назвала условие прогресса на переговорах по ЧФ

Министерство иностранных дел России считает, что важнейшим условием прогресса на переговорах по Черноморскому флоту РФ и сохранения их нормальной атмосферы является приверженность базовым соглашениям по вопросам пребывания Черноморского Флота Российской Федерации на территории Украины, включая неукоснительное выполнение условий по размеру арендной платы.

Как сообщается на официальном сайте МИД России, 4 мая в Москве состоялось второе заседание подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота и его пребывания на территории Украины, которая является составной частью Российско-украинской межгосударственной комиссии, возглавляемой президентами России и Украины. Прошедшее заседание стало очередным этапом в активизировавшемся в последнее время переговорном процессе по проблематике ЧФ РФ. Начало было положено на первом заседании подкомиссии, которое состоялось 14 февраля с.г. в Киеве. В

марте-апреле переговоры продолжились в специально созданных пяти профильных рабочих группах по отдельным направлениям. Результаты второго заседания подкомиссии показывают, что сформированный переговорный механизм позволил лучше прояснить позиции сторон, что является

необходимым условием достижения взаимоприемлемых договоренностей, отмечает МИД РФ. Произошло определенное сближение подходов к ряду военных аспектов деятельности флота, вопросам урегулирования статуса военнослужащих и членов их семей. Определен дальнейший алгоритм работы в этом направлении. В то же время, подчеркивает МИД России, сохраняются значительные расхождения в позициях сторон по таким важным и принципиальным вопросам как инвентаризация объектов, арендуемых Черноморским флотом, перевооружение флота, обеспечение

безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях. Россия готова продолжить работу по этим вопросам в конструктивном ключе, исходя из того, что возможность достижения практических результатов зависит от готовности обеих сторон двигаться навстречу друг другу. Важнейшим условием прогресса на переговорах и сохранения их нормальной атмосферы является риверженность базовым соглашениям по вопросам пребывания Черноморского Флота Российской Федерации на территории Украины, включая неукоснительное выполнение условий по размеру арендной платы, говорится в сообщении МИД России. Третье заседание подкомиссии состоится в июле-августе в Севастополе.