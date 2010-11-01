Кандидата в депутаты горсовета арестовали на двое суток

За злостное неповиновение работникам милиции и совершение противоправных действий во время подсчета голосов на избирательном участке № 2 города Буча Киевской области Ирпенский городской суд осудил к двум суткам административного ареста одного из кандидатов в депутаты горсовета Бучи.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

По данным собеседника агентства, кандидат в депутаты, имея статус наблюдателя, сегодня около 3 часов ночи во время подсчета голосов выразил свое несогласие с тем, как происходит этот процесс, и начал выхватывать бюллетени у членов комиссии. На их предупреждения он не реагировал, из-за чего члены комиссии своим решением обязали его покинуть границы избирательного участка. Однако и на это кандидат в депутаты отреагировал негативно, в результате чего члены комиссии были вынуждены обратиться за помощью к работникам милиции. Впрочем, и им кандидат в депутаты не покорился, оказав сопротивление. Однако охранникам удалось вывести за пределы участка «несогласного». При этом, как подчеркнули в ОСО, физической силы к кандидату в депутаты никто не применял.

Вместе с тем, в областной милиции отметили, что после этого несколько сторонников кандидата в депутаты разбили стекло на участке и убежали. Однако, заверили в ОСО, есть видеозапись инцидента, и виновные будут задержаны и понесут соответствующее наказание.