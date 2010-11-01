В КИУ говорят, что на выборах в Одессе хаоса больше, чем в 2004-м

Местные выборы 31 октября в Одессе напомнили президентские выборы 2004 года и стали шагом назад в развитии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об заявил на пресс-конференции глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО.

«Но хаоса и неразберихи было даже больше, чем на выборах Президента-2004», - подчеркнул он.

По словам эксперта КИУ, если сравнивать с последними президентскими выборами, то на них не было такой путаницы с бюллетенями и не было зафиксировано фактов, когда на участке отсутствовала тысяча бюллетеней.

«Расхождение в бюллетенях, переданных на избирательные участки, и количеством зарегистрированных этими участковыми комиссиями избирателей вопиющее, - подчеркнул он. – Например, на избирательных участках в Приморском районе города среднее расхождение количества бюллетеней в Одесский облсовет и количества избирателей составляет от 200 до 300».

«Есть даже участок, где не хватает тысячи бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты по мажоритарной системе в Одесский горсовет», - добавил эксперт.

По сравнению с выборами прошлых лет одним из главных правонарушений избирательного процесса этого года в КИУ считают именно манипуляции с бюллетенями. «Никогда еще не наблюдалось такой некомпетентности со стороны членов избирательных комиссий и никогда еще так массово не путали бюллетени, - отметил А.БОЙКО. – И прямая ответственность за создание таких проблем с бюллетенями лежит, безусловно, на городской территориальной избирательной комиссии».

«Приходится констатировать, - подчеркнул председатель облорганизации КИУ, - что Одесский горизбирком допустил целый ряд процедурных нарушений избирательного процесса и создал в течение октября множество скандальных ситуаций. Достаточно вспомнить, как грубо была нарушена горизбиркомом процедура внесения политических сил в бюллетени по голосованию за партийные списки в горсовет».

Второй громкий скандал возник вследствие попрания законности при формировании состава участковых комиссий: назадолго до полуночи 15 октября состав их был большинством членов комиссии формально утвержден, но ознакомиться с этими списками оказалось невозможно – председатель ТИК при этом сослался на технические недоработки. «Резонно задать вопрос: за что же тогда проголосовало большинство?», - сказал эксперт, предположив, что и здесь сказалась политическая диспропорция, которая присутствует в составе избиркомов: «одни политические силы имеют в составе ТИК по два-три человека, другие – по одному, и то не во всех комиссиях».

Третьим скандальным фактом стал срыв установленных законом сроков приема-передачи из типографии избирательных бюллетеней: вместо 21 октября они были переданы почти с недельным опозданием.

«Наконец, в четверых, Окружным апелляционным судом Одесской области признаны незаконными решения горизбиркома об отказе регистрации двух политсил», - констатировал он.

«По совокупности явлений, а именно: по нечестным приемам политической борьбы, злоупотреблению административным ресурсом, а также различным нарушениям со стороны территориальных комиссий - местные выборы-2010 в Одессе не только не приблизили одесситов к международным стандартам избирательного процесса, а наоборот – отдалили. Единственная надежда на то, что чуть-чуть поправит ситуацию голосование да честность подсчета бюллетеней», - подытожил председатель Одесского облКИУ.