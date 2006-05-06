Подготовкой ежегодного послания Президента будет руковилить Олег Рыбачук

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжением образовал рабочую группу по подготовке ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины. Распоряжением, текст которого размещен на официальном сайте Президента, руководителем рабочей группы по подготовке послания назначен глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК.

Заместителем руководителя назначен первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, который будет координировать работу по подготовке послания от Секретариата Президента. Также распоряжением назначен заместителем руководителя группы директор

Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, институт которого будет выполнять организационно-методическое и научное обеспечение подготовки послания. Председатель Государственного комитета статистики Украины Александр ОСАУЛЕНКО будет заниматься обеспечением статистической информацией, необходимой для подготовки послания.

Рабочая группа должна до 1 сентября 2006 года разработать и подать проект структуры послания; до 31 декабря 2006 года – проект послания.Распоряжением разрешается руководителю рабочей группы вносить изменения в ее персональный состав и в случае необходимости привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, научных учреждений, общественных организаций, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов.