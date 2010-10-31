Ефремов: у "Батьківщини" нет реальных оснований жаловаться

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что у «Батьківщини» нет реальных оснований оспорить результаты местных выборов.

Об этом он сказал в эфире «Шустер live”.

“Нет ничего нового в заявлениях представителей БЮТ, они и на прошлых выборах все время заявляли, что будут обращаться в суды и будут отстаивать свою точку зрения. Но насколько я помню, потом этих обращений (в суд) не было, были только заявления», - отметил он.

А.ЕФРЕМОВ предполагает, что на местных выборах ситуация повторится, поскольку на этих выборах, по его мнению, не было системных нарушений, которые б свидетельствовали о системных нарушениях, позволяющих поставить результаты выборов под сомнения.

В тоже время, народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО, реагируя на выступление А.ЕФРЕМОВА, отметил, что о «демократичности» выборов свидетельствует хотя бы тот факт, что «Батьківщину» сняли с голосования в Киевской и Львовской области и т.д.