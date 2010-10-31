Экзит-пол: мэром Ужгорода стал Погорелов

Мэром Ужгорода избран Виктор ПОГОРЕЛОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола компании GFK, проведенного по заказу партии «Единый Центр», которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

За него проголосовали 29,9% избирателей. На втором месте - действующий мэр города Сергей РАТУШНЯК, за него проголосовали 22,4% избирателей.

Не поддержали ни одного из кандидатов 9% избирателей.