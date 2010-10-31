Экзит-пол: мэром Ужгорода стал Погорелов
23:03, 31 октября 2010Политика
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На втором месте - действующий мэр
Мэром Ужгорода избран Виктор ПОГОРЕЛОВ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола компании GFK, проведенного по заказу партии «Единый Центр», которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.
За него проголосовали 29,9% избирателей. На втором месте - действующий мэр города Сергей РАТУШНЯК, за него проголосовали 22,4% избирателей.
Не поддержали ни одного из кандидатов 9% избирателей.
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