Экзит-пол: мэром Донецка стал Лукьянченко
22:45, 31 октября 2010Политика
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На втором месте - представитель ЕЦ
Мэром Донецка снова стал представитель Партии регионов Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола компании GFK, проведенного по заказу партии «Единый Центр», которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.
За него проголосовали 67,2% избирателей. На втором месте идет представитель партии «Единый Центр» Андрей АМБРОСЁНОК, за него проголосовали 4,7% избирателей.
Не поддержали ни одного из кандидатов 13% избирателей.
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