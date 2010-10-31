Экзит-пол: мэром Донецка стал Лукьянченко

Мэром Донецка снова стал представитель Партии регионов Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола компании GFK, проведенного по заказу партии «Единый Центр», которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

За него проголосовали 67,2% избирателей. На втором месте идет представитель партии «Единый Центр» Андрей АМБРОСЁНОК, за него проголосовали 4,7% избирателей.

Не поддержали ни одного из кандидатов 13% избирателей.