Яценюк: самое сложное нас ожидает в ночь выборов

Лидер партии “Фронт Змін” Арсений ЯЦЕНЮК обещает защищать результаты местных выборов каждой партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в своем штабе.

“Избирательная кампания завершилась, но самое сложное нас ожидает в ночь выборов. Это тот момент, когда будет подсчет голосов, и это тест на то, действительно ли Украина демократическое государство или нет. Конечно, весь процесс подготовки к выборам был, мягко говоря, далек от основ демократии”, - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он сообщил, что в Луганской, Львовской и Житомирской областях “Фронт Змін” объединился с другими партиями и “активно работает по защите результатов выборов”.

“К величайшему сожалению, не все партии заявили о своем желании, чтобы официально создать оперативные штабы. При этом мы защищаем результат каждой партии. Мы приняли решение защищать результаты на избирательных участках будь-то политических оппонентов, будь-то конкурентов, или наших политических партнеров. Если крадут результат у них – это значит, наши бюллетени также будут пытаться фальсифицировать”, - заявил он.

“Анекдотический случай могу рассказать о Луганске, когда к нам обратились коммунисты с просьбой защитить. Я сказал: “Что же делать? Ну уж будем коммунистов защищать”. Куда деваться? Раз они не могут в своем большинстве защитить результаты выборов...”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он также сообщил о правонарушениях, зафиксированных в разных регионах Украины наблюдателями “Фронта Змін”.

“В основе своей это технические правонарушения. Это полная и тотальная некомпетентность избирательных комиссий. И, конечно, есть отдельные факты прямой фальсификации избирательного закона и волеизъявления украинцев”, - заявил он.

В целом по состоянию на 18.00 наблюдателями “Фронта Змін” было зафиксировано свыше 300 фактов правонарушений. Наибольшее количество нарушений подпадают под такие категории: отсутствие на участке информационных материалов о кандидатах, количество бюллетеней не совпадает с количеством избирателей, незаконная агитация во время выборов и преднамеренная порча избирательных бюллетеней.

А.ЯЦЕНЮК отметил и низкую явку на местных выборах.

“Мое ощущение, что много чего было сделано для того, чтобы эта явка была низкой. Низкая явка, как правило, всегда выгодна власти и не выгодна оппозиции... Я даже посмотрел программу телепередач, которые показывают и как. Как человек, который кое-что понимает, что такое медийный мир, осознаю, каким образом можно в Украине уменьшить явку. Чем более интересные передачи, тем меньше идет избирателей на участки. Это – классика”, - сказал он.