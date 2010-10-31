Регионал: местные выборы проходят «довольно скучно»

Выборы в органы местного самоуправления проходят довольно скучно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в пресс-центре центрального штаба Партии регионов народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ.

«В целом выборы проходят даже довольно скучно, несмотря на ожидание и попытки создать вокруг выборов напряженную обстановку. Выборы проходят ровно, спокойно. Не возникает никаких серьезных конфликтов», - сказал В.ЛУКЬЯНОВ.

Он сообщил о некоторых незначительных нарушениях, которые были отмечены в разных регионах Украины во время голосования. В частности, на некоторых участках вместо положенных шести кабинок для голосования, было только четыре или пять.

Кроме того, на разных избирательных участках некоторые городские головы и некоторые политические силы отзывали своих представителей из избирательных комиссий, однако потом пытались вернуть их обратно в комиссии, что нельзя уже было сделать согласно законодательству.

Кроме того, в Волынской области зафиксирована агитация одной из политических сил, а в Житомирской области зафиксирована агитация другой политической силы через Интернет, в частности, через ISQ.

В.ЛУКЬЯНОВ не назвал, какие политические силы осуществляли агитацию, которая запрещена в день голосования.