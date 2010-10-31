Тимошенко: я вижу страх в глазах людей

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что методы команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА вызывают в обществе ощущения безысходности и страха.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала в интервью изданию "Spiegel online".

"Это не мое ощущение, это ощущение всего общества. За двадцать лет нашей независимости такого еще не было: люди чувствуют глубокий страх. В своих поездках по стране я вижу страх в глазах людей, и это впервые за всю мою политическую карьеру. Люди чувствуют, что их загнали в тупик", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" напомнила, что вступление в действие нового Налогового кодекса ставит под угрозу существование в государстве малого и среднего предпринимательства. "Налоговый террор используется для того, чтобы тысячи предпринимателей добровольно отдали должностным лицам свои регистрации", - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила об ущемлении в Украине свободы слова, примеров чему становится все больше. "Есть еще один вид страха: страх инакомыслия. Журналисты, блоггеры и оппозиционные политики систематически вызываются на допрос в СБУ. От них требуют объяснений, почему их мнения не совпадают с взглядами власти", - отметила она.

"Кроме того, есть страх простых людей, рабочих заводов, пенсионеров, учителей, ведь цены растут два-три раза в день, а зарплаты и пенсии остаются неизменными", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.