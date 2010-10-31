В некоторых регионах результаты выборов будут известны уже завтра?

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ считает, что в некоторых регионах результаты выборов станут известны уже завтра, 1 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ШАПОВАЛ выразил на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что завтра уже будут результаты по некоторым ТИК», - сказал В.ШАПОВАЛ.

В то же время он не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

Председатель ЦИК считает, что все территориальные избирательные комиссии должны подвести итоги голосования к полуночи 5 ноября.

В.ШАПОВАЛ также сообщил, что ЦИК до сих пор не получил сообщений о нарушении избирательного законодательства.

«В Центральную избирательную комиссию сообщения о нарушениях избирательного законодательства, а тем более о серьезных, не поступали», - подчеркнул председатель ЦИК.