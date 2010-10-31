Турчинов не берется прогнозировать, когда Тимошенко выздоровеет

Первый заместитель лидера партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ не берется прогнозировать, когда председатель партии Юлия ТИМОШЕНКО появится на работе, поскольку продолжает болеть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам А.ТУРЧИНОВА, "это вирус. Я не врач и не могу ставить диагноз... Это ОРВИ. И я не исключаю грипп".

А.ТУРЧИНОВ отметил, что врачи продолжают следить за здоровьем Ю.ТИМОШЕНКО. Он напомнил, что она в последнее время проводила много встреч и посещала много регионов. "Я не могу прогнозировать, когда она выйдет на работу", - сказал А.ТУРЧИНОВ.