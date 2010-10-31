Азаров считает,что людей, достойных быть во власти, не так уж много

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что уже в 2012 году в Украине на выборах можно будет отказаться от голосования бюллетенями и перейти на электронную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в стране необходимо существенно усовершенствовать систему голосования.

«Эти выборы должны нашим законодателям сказать, что необходимо совершенствовать избирательный закон. Не должно быть метровых бюллетеней, не должно быть громадного количества бюллетеней, потому что это создает очереди, это осложняет подсчет голосов. Чисто технически необходимо вносить в будущем такие изменения, которые позволят, может быть, переходить на электронную форму голосования. Мы технически к этому готовы. Надо будет финансово (содействовать переходу – УНИАН), я думаю, обеспечим. Когда у нас следующие выборы будут, года через два? Так что мы, я думаю, за два года сможем подготовить свои участки и организовать электронную систему голосования», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что электронная система голосования сэкономит время на подсчет голосов и деньги, которые тратятся сейчас на бумагу для печатания бюллетеней, а также существенно облегчит работу избирательных комиссий.

Кроме того, премьер не исключил, к тому времени сократится количество кандидатов в депутаты местных советов. «Разве это нормально, когда претендуют по 50-60 человек на одно место. Это уже чрезмерно, наверное, не так много все-таки действительно достойных людей, чтобы претендовать на какие-то должности», - сказал Н.АЗАРОВ.