В Одессе собрали тысячу бомжей для «карусели»?

Сегодня в Одессе сотрудники областного Центра социальной защиты граждан собрали на стадионе СКА собрано около тысячи лиц без определенного места жительства, которых готовятся доставить для голосования на ближайшем избирательном участке.

Об этом сообщила УНИАН координатор проекта наблюдения за выборами в Одесской области сети «Опоры» Вера ГРУЗОВА.

По сведениям «Опоры», вчера этих людей «срочно прописали по адресу ул. Троицкая, 54 (обласной Центр социальной защиты) и выдали соответствующие удостоверения и зарегистрировали для участия в голосовании за кандидатов в депутаты и мэры Одессы».

«Эта ситуация дает основания полагать, что задействован админресурс одной из партий, - убеждена В.ГРУЗОВА, - с целью организации так называемой «карусели» - выноса бюллетеней за границы участков для голосования за «нужного» кандидата в местные советы».

Одна из попыток организации «карусели» уже пресечена активистами «Опоры» на избирательном участке № 24, сказала В.ГРУЗОВА, где был задержан один из избирателей, вынесший с участка пять бюллетеней. Его задержали и заставили проголосовать, сказала В.ГРУЗОВА.

На то, что организация «каруселей» возможна, указывают факты манипулирования бюллетенями: на одних избирательных участках выявлена их острая нехватка, а на других - количество бюллетеней намного превышает количество зарегистрированных избирателей, отмечают в Комитете избирателей Украины.

Наблюдателями составлены акты о том, что количество бюллетеней не соответствует количеству избирателей, к примеру, на одесских участках № 05155 и № 05157. На первом из них, № 05155, количество избирателей составляет 1994 человека. При этом количество бюллетеней по выборам мэра - 1996, по одномандатным мажоритарным округам в горсовет - 1891, по партийным спискам в горсовет - 1998, по мажоритарным округам и по партийным спискам в областной совет - по 1500.

На участке № 05157 (Одесская специализированная школа-интернат № 2) не хватает свыше 200 бюллетеней по выборам в областной совет, зато имеются лишние бюллетени по выборам в городской совет. Не хватает бюллетеней для голосования по кандидатам в депутаты областного совета также на избирательных участках округа №60 (Киевский район Одессы), а на спецучастке в туберкулезном диспансере - бюллетеней во много раз больше, чем зарегистрировано избирателей, отмечают наблюдатели.

На участке № 05120, согласно сведениям наблюдателя от партии «Батькивщина», «зарегистрировано 1697 избирателей, однако поступило на этот участок всего 1500 бюллетеней по спискам партий и кандидатов-мажоритарщиков в депутаты областного совета».