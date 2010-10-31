Ефремов более часа ждал, чтобы проголосовать

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ более часа простоял на избирательном участке, чтобы проголосовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам А.ЕФРЕМОВА, он пришел голосовать на избирательный участок в Луганской области в 8 часов утра и «более одного часа провел на избирательном участке».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что сегодня, в день голосования, «нет системных нарушений» и выборы проходят «спокойно».