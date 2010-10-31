Экс-премьер Словакии: выборы в Украине проходят демократично

Представитель миссии международных наблюдателей CIS-EMO, экс-премьер министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что выборы в Донецкой области проходят согласно демократическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной организации Партии регионов.

Сегодня, 31 октября, Чарногурский посетил 7 избирательных участков в Донецкой области – в Марьинском районе, Красногоровке, Ясиноватой и Донецке.

«Вокруг местных выборов в Украине ходит много негативной информации. Говорят о нарушениях и попрании закона, но в то же время, ни одна из партий, с представителями которой я встретился, не высказала своего недовольства ходом избирательного процесса. Исключением явился “Единый Центр”, но их претензии сводятся лишь к взятию под стражу их лидера, а это решение суда, которое я комментировать не вправе», – отметил представитель миссии.

Он подчеркнул, что «ни на одном из участков, которые я сегодня посетил, мне не было представлено ни то что документальных, но даже и словесных подтверждений нарушений избирательного законодательства».

«Есть 12 общепризнанных принципов европейского самоуправления, первый из которых – демократические, честные и прозрачные выборы. И этот принцип, судя по тому, что я увидел, сегодня здесь блестяще соблюден», – резюмировал Ян Чарногурский.

Миссию CIS-EMO на региональных выборах в Украине представляют 42 наблюдателя. В целом за местными выборами в Украине следят 490 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций и 1917 наблюдателей от всеукраинских общественных организаций.