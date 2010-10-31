Кандидата в мэры Кировограда забрали с инфарктом
15:51, 31 октября 2010Политика
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Перенес на ногах
Кандидат на должность городского председателя Кировограда от Украинской партии Александр НИКУЛИН госпитализирован в одну из частных клиник города с диагнозом «инфаркт левого желудочка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам работник избирательного штаба кандидата Лариса ГУРИНА.
По ее словам, А.НИКУЛИН попал в больницу вечером в пятницу, 29 октября. «Во время предвыборной кампании он перенес инфаркт на ногах, однако врачи настояли на госпитализации», - отметила Л.ГУРИНА.
На должность городского председателя Кировограда баллотируются 16 кандидатов.
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