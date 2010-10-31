У Тимошенко не соглашаются, что в Багдаде все спокойно

В Харьковской области несвоевременно открылись 24 избирательных участка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Харьковской областной организации партии ВО «Батьківщина» Валерий ДУДКО.

В.ДУДКО опроверг информацию Центральной избирательной комиссии о том, что все избирательные участки открылись своевременно. Он отметил, что в Харькове и области в целом несвоевременно открылись 24 избирательных участка.

«Я не разделяю оптимизма председателя ЦИК, что в Багдаде все спокойно, и мы открыли все избирательные участки своевременно. В 8.00 не открылись и не начали работу в Ленинском районе Харькова 3 участка, в Дзержинском – 3, в Киевском – 1, в Коминтерновском – 3, в Орджоникидзевском – 2, в Змиевском районе – 1, в Харьковском районе – 1, в Дергачевском районе – 2 и около 8 участков в Московском районе», - сказал В.ДУДКО.

Он также обратил внимание на «странное» увеличение количества желающих голосовать по месту жительства. Кроме этого, по его словам, в медицинских заведениях Харьковской области стремительно увеличилось количество больных в стационарах.

По словам В.ДУДКО, в Харьковской области работают около 5 тысяч наблюдателей от «Батьківщини».