Ефремов не исключает противостояния в ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает противостояния в Верховной Раде на следующей неделе, но обещает конструктивную работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

По словам А.ЕФРЕМОВА, не исключено, что в парламенте может возникнуть противостояние после местных выборов. Он подчеркнул: «Можем предположить, что абсолютное большинство участников выборов останутся за бортом», в связи с чем многие политические силы «будут говорить о том, что выборы прошли недемократично».

Он напомнил, что еще перед выборами ряд политических сил, «которые теряют поддержку» у избирателей, уже заявили о недемократичности выборов.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Мы приложим максимум усилий, чтобы парламент работал конструктивно». «Я надеюсь, что следующая неделя будет конструктивной», - добавил он.

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, парламент продолжит работу над подготовкой проекта Налогового кодекса ко второму чтению. По его словам, перед парламентом стоят серьезные задачи, которые необходимо решать.