Начальники милиции извинились перед иностранцами, которых задержал наряд

Руководство киевской милиции извинилось перед генеральным директором Всемирной ассоциации издателей газет и новостей Кристофом РИСCОМ и представителем компании INMA Яном ВАГНЕРОМ за непрофессиональные действия столичных патрульных.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, заместитель начальника ГУ МВД Александр ПАСЛЁН, и.о. начальника Печерского райуправления столичной милиции Игорь КОРОБОВ и начальник отдела связей с общественностью Владимир ПОЛИЩУК в присутствии председателя совета директоров ассоциации «Независимые региональные издатели Украины» Александра ЧОВГАНА встретились в гостинице «Украина» с К.РИССОМ и Я.ВАГНЕРОМ. Руководство киевской милиции принесло извинения за непрофессиональные действия пешего наряда патрульной службы Печерского райуправления, которые выразились в длительной проверке документов, что отняло личное время иностранцев, и некоторой некомпетентности работников милиции относительно международных идентификационных документов.

Как заметили в управлении, К.РИСС с пониманием отнесся к информации, что сержант и младший сержант милиции, 1987 и 1988 годов рождения, в связи с отсутствием достаточного опыта несколько задержали его. Правоохранители, действуя на основании постановления Кабинета министров Украины от 29 декабря 1995 года № 1074 «О правилах въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию», требовали у иностранных гостей предъявить паспортный документ, что регистрируется в порядке, установленном этими правилами и предъявляется по требованию работников милиции.

И.о. начальника Печерского райуправления, сообщил, что сейчас проводится служебная проверка относительно двух работников милиции и, если подтвердится их некомпетентность, будет рекомендовать наложить на них дисциплинарное взыскание.

Руководство киевской милиции надеется, что этот инцидент «не затмит впечатления гостей от пребывания в Украине, в частности в исторической части столицы, на Печерске».

В свою очередь, Я.ВАГНЕР поблагодарил работников милиции за оперативное реагирование на критику их подчиненных и выразил надежду, что в случае решения вопроса относительно проведения в Киеве Всемирного газетного конгресса охрана безопасности представителей иностранных СМИ будет обеспечена на наивысшем уровне.

Как сообщают некоторые СМИ со ссылкой на генерального директора ассоциации "Независимые региональные издатели Украины" Оксану БРОВКО, вчера в Киеве милиция задержала гендиректора Всемирной ассоциации издателей газет и новостей Кристофа РИСCА и представителя компании INMA Яна ВАГНЕРА.

К.РИСС прибыл в Киев по приглашению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. 29 октября он встречался с В.ЯНУКОВИЧЕМ для обсуждения возможности проведения Всемирного газетного конгресса в Киеве в 2012 году. По словам О.БРОВКО, К.РИССА и Я.ВАГНЕРА задержали во время экскурсии по Киеву на обзорной площадке в парке Славы.

"Иностранцы вместе с переводчиком и гидом двигались в сторону Киево-Печерской Лавры. К ним подошли двое милиционеров и попросили предъявить документы. Гид и переводчик показали свои паспорта, а РИСС и ВАГНЕР - ID-карточки", - говорится в сообщении.

"Милиционеры сказали, что недостаточно этого, и стали требовать, чтобы за ними проследовали в райотдел милиции для установления личности одного и другого", - сообщила О.БРОВКО.

"Минут двадцать с ними разбирались, пытались объяснить, что личность могут установить путем проверки последних новостей на сайте Президента Украины, кто такой Кристоф РИСС", - отметила она.