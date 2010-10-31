Томенко считает, что Янукович в своем обращении нарушил закон

Один из лидеров ВО "Батьківщина" Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во вчерашнем обращении к народу о местных выборах нарушил законодательство относительно своего невмешательства в избирательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что накануне глава государства заявлял, что он переживает за честные выборы и подчеркивает недопустимость применения админресурса. "Факт остается фактом. Президент нарушил действующее законодательство и свои обещания", - добавил он. В частности, по его словам, Президент призывал всех граждан принимать участие в "строительстве новой страны", что является лозунгом Партии регионов во время всей избирательной кампании.

"Если вас призывают прийти и вместе строить новую страну, то вполне понятно, что это является агитацией за Партию регионов", - добавил Н.ТОМЕНКО. По его мнению, люди прекрасно понимают, что это была агитация.