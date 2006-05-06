Назначены заместители председателя Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда

Указ подписал Президент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Владимира ПОЛИЩУКА на должность заместителя председателя Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда. Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, указ подписан в соответствии с частью пятой статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве Украины». Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Олександра ЛОБАНЯ на посаду заступника голови Київського міжобласного апеляційного господарського суду. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, указ підписано відповідно до частини п`ятої статті 20 Закону України «Про судоустрій України».

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