У Яценюка заявляют о попытках запустить «карусели»

Председатель Житомирской областной организации политической партии "Фронт Змін" Геннадий ЗУБКО заявляет о многочисленных нарушениях на местных выборах в регионе.

Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН сообщении пресс-службы областной организации партии "Фронт Змін" со ссылкой на председателя организации Г.ЗУБКО, который в то же время является одним из кандидатов на должность Житомирского городского председателя.

"Подкуп избирателей и попытки запустить так называемые “карусели” начались на выборах в Житомирской области фактически одновременно с голосованием", - заявил Г.ЗУБКО.

По его словам, наблюдатели Житомирской областной организации “Фронт Змін” начали их фиксировать, и “уже в 7.50 был составлен первый акт о подкупе избирателей”.

"Основная часть зафиксированных нарушений направлена на фальсификацию результатов выборов на должность городского председателя, а также на искажение результатов голосования по партийным спискам", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

По словам Г.ЗУБКО, "каждые пять минут мы получим в среднем один акт о нарушении от наших наблюдателей, все эти нарушения фиксируются, мы эффективно препятствуем искажению результатов голосования, хотя хорошо понимаем, что это только начало".