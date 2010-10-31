Глава ЦИК заявляет, что списки избирателей «близки к совершенству»

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ заявляет о совершенстве списков избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Списки избирателей, которые обеспечиваются Центральной избирательной комиссией, с точки зрения ведения Государственного реестра избирателей, я убежден, близки к совершенству. Я убежден, что эти выборы докажут, что Государственный реестр избирателей является не просто функциональным, а высокофункциональным», - сказал В.ШАПОВАЛ.

По его словам, наличие «мертвых душ» в списках является единичными частными случаями. «Наполнение и корректировка списков Государственного реестра избирателей – это текущая работа, которая проходит практически по всем регионам, это перманентный процесс», - подчеркнул он.

В.ШАПОВАЛ сообщил, что в уточненные списки избирателей на обычных избирательных участках по состоянию на 30 октября включены более 33 млн. 643 тыс. избирателей.