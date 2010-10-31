В Черкассах рожениц и больных ветеранов оставили без бюллетеней

В Черкассах на специальных участках не хватает или совсем нет бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Черкасского областного совета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре черкасского областного штаба Партии регионов.

По данным штаба, не хватает бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты облсовета на избирательном участке в Черкасской областной больнице.

В то же время, на участках в черкасском роддоме №1 и в областном госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны вообще нет бюллетеней.