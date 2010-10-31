Добкин ждет провокаций и усиляет охрану участков

11:35, 31 октября 2010
Политика
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Губернатор втретился с экспертами ОБСЕ

В Харьковской области на выборах в местные органы власти ожидается ряд провокаций со стороны определенных политических сил, заявил председатель облгосадминистрации Михаил ДОБКИН на встрече с экспертами ОБСЕ Арменом МАМЗАРЯНОМ и Санитой ЭМБЕРГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, по словам М.ДОБКИНА, «нам стало известно, что запланирована провокация, когда в ходе голосования будет проведен умышленное вбрасывание небольшого количества бюллетеней, в которых будет стоять пометка напротив провластной партии».

Председатель ОГА подчеркнул, что средства массовой информации и международные наблюдатели уже проинформированы о возможных инцидентах. По словам М.ДОБКИНА, международные наблюдатели смогут присутствовать на любом избирательном участке. Кроме этого, на всех участках, где ожидаются провокационные действия, будет усилена охрана.

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