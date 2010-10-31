Открылись избирательные участки

Сегодня в Украине проходят очередные местные выборы.

Они впервые проводятся по пропорционально-мажоритарной системе: половина депутатов местных советов избирается по партийным спискам, еще половина - в одномандатных округах, хотя выдвигать кандидатов в этих округах могут лишь местные партийные организации.

По смешанной системе избираются депутаты Верховной Рады АР Крым, а также областных, районных и городских советов. В то же время, депутаты сельских и поселковых советов избираются по мажоритарной системе.

Компания GFK Ukraine по заказу партии ""Єдиний центр" намеревается провести всеукраинский экзит-пол, в рамках которого проведет опрос на 580 избирательных участках во всех областях, где проходят выборы облсоветов. Отдельно будут изучать итоги голосования на выборах городских председателей Донецка, Харькова, Ужгорода, Луцка, Черновцов и Хмельницкого. Результаты экзит-пола объявят сегодня в 22.00 в УНИАН.

Окончательные итоги голосования по закону должны быть подведены не позже 5 ноября.