В ЦИК объяснили наблюдателям, что все жалобы рассмотреть не могут

Местные выборы представляют особый интерес у международного сообщества и друзей Украины во всем мире.

Об этом заявил заместитель регионального директора Международного фонда избирательных систем (IFES) по вопросам Европы и Азии Гевин ВАЙЗ во время встречи с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Андреем МАГЕРОЙ.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, встреча А.МАГЕРЫ с представителями IFES, Национального демократического института (НДИ) и Международного республиканского института (МРИ) состоялась по их просьбе сегодня.

Во время встречи стороны обменялись взглядами на события, связанные с подготовкой и проведением местных выборов в Украине, назначенными на 31 октября. Кроме того, представители миссии наблюдения получили исчерпывающие ответы на широкий круг вопросов, связанных с законом о местных выборах.

При этом Г.ВАЙЗ подчеркнул, что значение местных выборов растет в силу того, что именно эти выборы дают возможность воспользоваться достижениями последних демократических выборов, в частности и президентских. Вместе с тем, руководитель делегации напомнил, что МРИ, НДИ и IFES уже предоставили украинскому правительству и избирательным органам несколько рекомендаций относительно неотложных шагов, которые необходимо сделать для восстановления доверия избирателей в Украине.

“Главная цель нашей встречи в ЦИК – получить обобщенный взгляд на избирательные события, - отметил Г.ВАЙЗ. – Ведь Центральная избирательная комиссия – это то место, где концентрируется практически вся информация по выборам”.

А.МАГЕРА, в свою очередь объяснил, в чем заключалась и будет заключаться роль Комиссии в течение избирательного процесса и ближайшие несколько дней. При этом он отметил, что в государстве проходит 23 тысячи самостоятельных избирательных процессов. А роль ЦИК сведена к нескольким основным функциям: формированию 670 территориальных избирательных комиссий, рассмотрению только небольшого количества жалоб, предоставление разъяснений относительно применения законодательства, разработки и утверждения определенных форм и документов. Главными задачами 30 октября он назвал рассмотрение возможных жалоб и замены в составе территориальных избирательных комиссий в случае необходимости.

Также А.МАГЕРА предоставил комментарии иностранным гостям относительно таких важных этапов, как процедура голосования вне границ избирательного участка (голосование на дому), процесс подсчета голосов на участке, практические действия ТИК в случае представления УИК неправильно оформленного протокола результатов голосования и т.п.

Как отметил Г.ВАЙЗ в завершение встречи, “”все это в значительной мере поможет нам в нашей миссии, а впоследствии войдет в результаты наблюдения, которое продлится до 4 ноября и которым мы намерены поделиться с широкой международной общественностью, заинтересованной в соблюдении избирательных стандартов”.