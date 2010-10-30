На Буковине 11 кандидатов в депутаты имеют непогашенные судимости

На Буковине 321 человек, зарегистрированные кандидатами в депутаты в советы разных уровней, ранее имели проблемы с законом - большинство из них привлекалось к ответственности преимущественно за должностные преступления. Среди этого количества 11 кандидатов в депутаты имеют непогашенные судимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщил начальник УМВД Украины в Черновицкой области полковник милиции Николай ХАРАБАРА.

По его словам, все кандидаты в депутаты местных советов Черновицкой области были проверены «на предмет привлечения к административной и уголовной ответственности».

«По закону о выборах, не имеет права быть зарегистрированным и принимать участие в выборах тот кандидат, который имеет судимость, и на момент регистрации эта судимость осталась непогашенной. Таких кандидатов выявили 11. Еще один претендент на депутатский мандат пытался зарегистрироваться в кандидаты в Черновцах, хотя его разыскивали в Киеве», - заявил Н.ХАРАБАРА.

По его словам, «если руководствоваться буквой закона, то каждый глава территориальной избирательной комиссии при регистрации должен был бы попросить у кандидата справку о наличии или отсутствии судимостей. Они и должны принять решение относительно этих лиц. По этому пункту милиция свою миссию выполнила».

«Последующие действия уже в полномочии избирательных комиссий», – добавил он.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов относительно печатания бюллетеней для голосования, руководитель буковинской милиции заявил, что «все бюллетени на Буковине были отпечатаны под надзором правоохранителей».

По словам Н.ХАРАБАРЫ, представители правоохранительных органов взяли под круглосуточную охрану восемь типографий Буковины, которые печатали бюллетени с момента размещения соответствующих заказов «Милиция “отмеряла” бумагу и краску для каждого бюллетеня», - отметил начальник УМВД области.

Восемь типографий Буковины по заказу избирательных комиссий отпечатали 700 тыс. бюллетеней разного сорта для зарегистрированных по области 696 тыс. 744 избирателей.

«К чести работников типографий и их руководителей, мы можем честно сказать и избирателям, и руководителям политических партий, что ни один лишний бюллетень не был изготовлен», - заверил начальник буковинской милиции.