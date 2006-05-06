В Луганске в результате ДТП погиб врач ”скорой”
19:12, 06 мая 2006Политика
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Медсестра и водитель госпитализированы
Сегодня в 8.33 в Луганске в результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. Как сообщил УНИАН ответственный дежурный Главного управления МЧС Украины в Луганской области, автомобиль “скорой помощи” столкнулся с грузовиком. Врач “скорой” умер по пути в больницу, а медсестра и водитель с сотрясением мозга госпитализированы.
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