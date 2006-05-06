Президент просит ветеранов ”не передавать нам проблему”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вновь призывает к примирению ветеранов Советской и Украинской повстанческой армий. Необходимость такого примирения он подчеркнул сегодня во время своего традиционного субботнего радиообращения к соотечественникам, которое было

посвящено 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. “День Победы – это хороший случай для такого примирения. Призываю ветеранов Советской и Украинской повстанческой армий в этот день подать друг другу руку и найти дорогу к взаимопониманию”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Я обращаюсь к вам от имени поколения ваших сыновей и дочерей: уважаемые родители, не передавайте нам эту проблему. Пожмите друг другу руки, простите друг друга во имя Украины, во имя ваших детей и правнуков. Украинская нация достойно оценит ваш шаг”, - отметил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, нельзя позволить, чтобы дети и внуки наблюдали противостояние за право называться настоящим ветераном, “в этом противостоянии мы не найдем правды”. “В своих сердцах мы давно простили немцев, япезидент просит не передавать онцев, поляков. Мы простили всех,

кто, возможно, был по ту сторону окопов. Теперь наступило время простить самих

себя”, - отметил В.ЮЩЕНКО.