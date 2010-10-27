БЮТ осуждает намерения власти писать историю Украины под диктовку соседей

В Блоке Юлии Тимошенко негативно расценивают намерение создать единое учебное пособие для учителей истории Украины и России, о чем было договорено на заседании подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в среду 27 октября в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы БЮТ, переданном УНИАН.

Украинская история, отмечают в БЮТ, как и подготовка учителей по этому предмету – это внутреннее дело Украины. Отечественные специалисты способны с ним прекрасно справиться самостоятельно, без импортных суфлеров.

«Тем более, - отмечается в сообщении, - если написание совместных пособий будет происходить под патронатом известного своим украинофобским мировоззрением министра Табачника, это приведет лишь к тому, что такое пособие будет написано под диктовку соседей. Украина не нуждается во внешнем контроле за своим прошлым, так же как за нынешним и будущим».