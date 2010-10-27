Украинцы считают, что с ценами на газ власть дурила их сознательно

Большинство граждан считают, что власть сознательно вводила их в заблуждение относительно цены на газ для населения.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Центром Разумкова, сообщили УНИАН в Центре.

В частности, во время опроса респондентам предлагалось оценить ситуацию, когда при подписании харьковских соглашений («газ-флот») представители украинской власти заверяли, что это позволит не повышать цены на газ для украинских потребителей, однако впоследствии цены на газ повысились.

Относительное большинство опрошенных (44,8%) считают, что, учитывая это, не следовало подписывать харьковские соглашения. Противоположного мнения придерживаются 36,0% респондентов. Остальные опрошенные не смогли определиться с ответом.

В то же время абсолютное большинство опрошенных (52,7%) убеждены, что руководство страны сознательно вводило в заблуждение граждан, когда заверяло, что цены на газ расти не будут. Около трети респондентов (34,9%) считают, что руководство страны при этом не планировало повышать цены на газ, но вынуждено было это сделать из-за внешних обстоятельств. Остальные опрошенные не смогли определиться с ответом.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 30 сентября по 5 октября 2010 года во всех регионах Украины. Опрошено 2007 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Как сообщалось, 21 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали в Харькове Соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. В тот же день были подписаны Дополнения к газовому контракту относительно купли-продажи природного газа в 2009 - 2019 годах.

При подписании харьковских соглашений представители украинской власти заверяли, что это позволит не повышать цены на газ для украинских потребителей. Однако цены на газ повысились.