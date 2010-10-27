Украинцы считают, что с ценами на газ власть дурила их сознательно

17:47, 27 октября 2010
Политика
3232 0

Опрос Центра Разумкова

ГазБольшинство граждан считают, что власть сознательно вводила их в заблуждение относительно цены на газ для населения.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Центром Разумкова, сообщили УНИАН в Центре.

В частности, во время опроса респондентам предлагалось оценить ситуацию, когда при подписании харьковских соглашений («газ-флот») представители украинской власти заверяли, что это позволит не повышать цены на газ для украинских потребителей, однако впоследствии цены на газ повысились.

Относительное большинство опрошенных (44,8%) считают, что, учитывая это, не следовало подписывать харьковские соглашения. Противоположного мнения придерживаются 36,0% респондентов. Остальные опрошенные не смогли определиться с ответом.

В то же время абсолютное большинство опрошенных (52,7%) убеждены, что руководство страны сознательно вводило в заблуждение граждан, когда заверяло, что цены на газ расти не будут. Около трети респондентов (34,9%) считают, что руководство страны при этом не планировало повышать цены на газ, но вынуждено было это сделать из-за внешних обстоятельств. Остальные опрошенные не смогли определиться с ответом.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 30 сентября по 5 октября 2010 года во всех регионах Украины. Опрошено 2007 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Как сообщалось, 21 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали в Харькове Соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. В тот же день были подписаны Дополнения к газовому контракту относительно купли-продажи природного газа в 2009 - 2019 годах.

При подписании харьковских соглашений представители украинской власти заверяли, что это позволит не повышать цены на газ для украинских потребителей. Однако цены на газ повысились.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter