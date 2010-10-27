Коммунисты объяснили, зачем они создают проблемы Кернесу

Коммунистическая партия Украины на выборах Харьковского городского председателя была готова поддержать кандидатуру от Партии регионов на должность мэра города, но не исполняющего обязанности мэра Харькова Геннадия КЕРНЕСА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила народный депутат Украины, председатель Харьковского обкома КПУ, кандидат на должность Харьковского городского председателя Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Она отвергла утверждение, что принимает участие в выборах мэра Харькова «по традиции», и отметила, что за видимостью благополучия Харькова - «кроются огромные проблемы городского хозяйства».

«Я не могу с этим смириться, я прекрасно понимаю, если бы была кандидатура от Партии регионов другая, такая, которая могла бы профессионально работать и обеспечивать развитие города – я это публично говорила в Киеве, я это публично говорила в Харькове – мы, коммунисты, могли бы такую кандидатуру поддержать, а не просто индифферентно находиться в стороне», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Она отметила, что отказ коммунистов от участия в выборах мэра Харькова автоматически означал бы поддержку кандидата на должность Харьковского городского председателя от Партии регионов Г.КЕРНЕСА.

«Но та кандидатура, которая сегодня предложена Харькову этой партией, партией, с которой мы находимся в коалиции, она четко требовала занять определенную позицию. И поэтому быть в стороне от выборов, не выдвигаться, это было невозможно, потому что это трактовалось бы как поддержка этой кандидатуры. Хотя вы понимаете, такую кандидатуру и лично я как человек, и как харьковчанка, и как коммунист, поддержать ни в коем случае не могу», - отметила А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.